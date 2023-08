Şanlıurfa'da Kendilerini Hakim ve Savcı Olarak Tanıtan Şüpheliler Yakalandı

Şanlıurfa'da kendilerini hakim ve savcı olarak tanıtarak telefonla bir vatandaşı dolandıran 3 şüpheli jandarma ekiplerinin takibi sonucu yakalandı. Kahramanmaraş'ta ikamet eden O.K. isimli vatandaş, dolandırıldığını anlayarak jandarma ekiplerinden yardım istedi. Şüpheliler gözaltına alındı ve ele geçirilen altın ve paralar sahibine teslim edildi.

Kahramanmaraş'ta ikamet eden O.K. isimli vatandaş, kendisini hakim ve savcı olarak tanıtan kimliği belirsiz kişi ve kişiler tarafından telefonla aranarak terör örgütlerine finansman sağladığı gerekçesiyle kendisinden para talep edildi. O.K. Kahramanmaraş'tan Şanlıurfa'ya gelerek burada tanımadığı iki erkek ve bir kadına 58 bin 400 TL, 52 adet cumhuriyet altını, 29 adet gram altın, 3 adet çeyrek altın olmak üzere toplamda 750 bin TL değerinde nakit ve ziynet eşyasını teslim ettiğini bildirdi. O.K., şüpheli şahıslara bir daha ulaşamaması üzerine dolandırıldığını anlayarak jandarma ekiplerinden yardım istedi. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Eyyübiye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), faillerin tespiti ve yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelileri kısa sürede tespit ederek araçlarını takibe aldı. Şüphelilerin durdurulan aracında yapılan aramalarda, dolandırdıkları vatandaştan aldıkları tüm para ve altınlar ele geçirildi. Aramalarda ayrıca ruhsatsız tabanca ile farklı miktarlarda esrar ve metamfetamin maddesi de ele geçirildi.

Yakalanan şüpheli K.Ç., S.A. ve R.Ç. gözaltına alındı. Ele geçirilen altın ve paralar sahibine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA