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Şanlıurfa'da Kaza: Kaygan Yolda Kontrolü Kaybeden Otomobil Şarampole Devrildi

Şanlıurfa'da Kaza: Kaygan Yolda Kontrolü Kaybeden Otomobil Şarampole Devrildi
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Siverek ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kar ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan otomobil şarampole devrildi, kaza neticesinde 2 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek-Karacadağ karayolu Avurtepe köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak 2 metre yükseklikten şarampole devrildi.

Kazada araçta bulunan 2 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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