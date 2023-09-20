Şanlıurfa'da Kaybolan Çocuğun Cesedi Sulama Kanalında Bulundu
Şanlıurfa'da 3 gün önce kaybolan 14 yaşındaki Fevzettin Ay'ın cesedi, sulama kanalında bulundu. Ay'ın ailesi durumu polise bildirdi ve arama çalışmaları başlatıldı. Ekipler, Haliliye ilçesi yakınlarındaki sulama kanalında Ay'ın cansız bedenini buldu. Ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Şanlıurfa'da 3 gün önce kaybolan çocuğun cesedi, sulama kanalında bulundu.
Alınan bilgiye göre, 14 yaşındaki Fevzettin Ay, 3 gün önce evinden ayrıldıktan sonra dönmedi.
Ay'a ulaşamayan ailesi, durumu polise bildirdi. Bunun üzerine, arama çalışması başlatıldı.
Ekipler, Haliliye ilçesi yakınlarındaki sulama kanalında yaptığı aramada, Ay'ın cansız bedenini buldu.
Sudan çıkarılan ceset, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.