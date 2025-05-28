Şanlıurfa'da kaybolan çocuğun arama çalışmaları 3. gününde

Şanlıurfa'da kaybolan çocuğun arama çalışmaları 3. gününde
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Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen ve akıntıya kapılan 13 yaşındaki Suriye uyruklu Ahmet Ali'nin arama çalışmaları 3. gününe girdi. Ekipler, 22 kilometre uzaklıktaki alanlarda su altı ve su üstü aramalarına devam ediyor, ancak henüz bir bulguya ulaşılamadı.

Şanlıurfa'da sulama kanalına düşerek akıntıya kapılan çocuğu arama çalışmaları 3'üncü gününde devam etti. 3 gündür devam eden çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Edinilen bilgiye göre olay, geçtiğimiz Pazartesi günü Haliliye ilçesine bağlı kırsal Şeyhçoban Mahallesi'nde yaşandı. Sulama kanalına giren Suriye uyruklu Ahmet Ali (13), bir süre sonra akıntıya kapıldı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliği'nde görevli dalgıç polisler, Şanlıurfa Arama Kurtarma (ŞUAK) ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ali'nin akıntıya kapıldığı yerin yaklaşık 22 kilometre ilerisinde bulunan Çamlıdere mevkisinde su altından ve su yüzeyinden arama çalışmasını sürdürüyor. 3 gündür devam eden çalışmalarda herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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