Şanlıurfa'da Kayalıklardan Düşen Kişi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde kayalıklardan düşen kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Eyyübiye ilçe kırsalında meydana geldi. Kayalık alanda atık toplayan Ali K., dengesini kaybederek kayalıklardan düştü. İhbar üzerine, bölgeye 112 Acil Sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Ali K.'nın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenaze, otopsi işlemleri için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA