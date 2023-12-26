Şanlıurfa'da kasten adam öldürme şüphelisi yakalandı

Şanlıurfa'da kasten adam öldürme şüphelisi olarak aranan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2 Ocak 2023 tarihinde Haliliye ilçe merkezinde S.E. isimli şahsın ateşli silahla kasten öldürülmesi olayında cinayet zanlısı olarak aranan V.P. isimli şahsın yerini belirledi. Hilvan ilçesinde olduğu tespit edilen şahıs, düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına aşınan şahıs karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA