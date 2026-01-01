Kar ağırlığına dayanamayan sundurmanın araçların üzerine çöktüğü anlar kamerada

Şanlıurfa'da kar yağışının etkili olmasının ardından birçok bölgede olumsuzluklar yaşandı. Özellikle bazı otoparklarda kar kütleleri ağırlığına dayanamayan birçok sundurma çöktü, araçlar büyük zarar gördü. Bir sundurmanın araçların üzerine çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

2025 yılının son gününde, Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı beraberinde olumsuzlukları da getirdi. Şanlıurfa Oto Galericiler Sitesinde park halindeki birçok araç, kar kütleleri ağırlığına dayanamayarak çöken sundurmaların altında zarar gördü. Bir sundurmanın araçların üzerine çöktüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Öte yanda, Karaköprü ilçesinde de suuondurma çatının çökmesi sonucu 2 araç zarar gördü. - ŞANLIURFA