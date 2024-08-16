Şanlıurfa'da Kamyonun Üzerine Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kamyon damperinin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralanan genç hayatını kaybetti.

Olay, Viranşehir ilçesine bağlı kırsal Tepedüzü Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, 19 yaşındaki Mehmet Reşit Yangın, kendisine ait kamyonun pistonunu yağlamak isterken bilinmeyen bir nedenden dolayı damperinin üzerine düşmesi sonucu ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, ilk müdahalenin ardından yaralı genci, Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırdı. Daha sonra Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Yangın, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA