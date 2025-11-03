Haberler

Şanlıurfa'da Kamyonun Dingili Koptu: Tekerlekler 1 KM Sürede İlerledi

Şanlıurfa'da Kamyonun Dingili Koptu: Tekerlekler 1 KM Sürede İlerledi
Güncelleme:
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde seyir halindeki bir kamyonun dingili koptu. Yerinden ayrılan tekerlekler yaklaşık 1 kilometre boyunca yolda savrulurken, sürücüler panik yaşadı. Olayda can kaybı yaşanmazken, görüntüler çevredeki vatandaşlar tarafından kaydedildi.

Şanlıurfa'da seyir halindeki bir kamyonun dingili koptu. Yoldan ayrılan tekerlekler yaklaşık 1 kilometre boyunca ilerlerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Eyyübiye ilçesi Evren Sanayi Sitesi ile şehir merkezi arasındaki kara yolunda meydana geldi. Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen kamyonun dingili, kent girişine yakın bir noktada seyir halindeyken yerinden çıktı. Dingilden ayrılan tekerlekler, yol boyunca yaklaşık 1 kilometre boyunca ilerledi. Tekerleklerin yolda hızla savrulduğunu gören sürücüler panik yaşarken, hızlarını düşürüp muhtemel kazayı önlemeye çalıştı. Kamyon şoförü ise tekerleklerin diğer araçlara çarpmaması için aracıyla yola set oluşturdu. Bir süre bariyerlere sürtünerek ilerleyen tekerlek, yol kenarında durdu. Olayda yaralanan olmazken, yaşanan anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel
