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Şanlıurfa'da kamyonet tıra çarptı: 2 yaralı

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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde kamyonetin tıra arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Ceylanpınar - Viranşehir karayolunda meydana geldi. Sürücüleri belirlenemeyen 63 NV 634 plakalı tıra, 63 SA 821 plakalı kamyonet arkadan çarptı. Kazada kamyonetteki 2 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Viranşehir Şanlıurfa Hastane Soruşturma Trafik Kazaları 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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