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Şanlıurfa'da Kamyonet Alev Aldı

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Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir kamyonet seyir halindeyken alev aldı ve kullanılamaz hale geldi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı.

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde alev alan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine kırsal Kapıcı Mahallesinde meydana geldi. Sürücüsü ve plakası belirlenemeyen Ford marka kamyonet, seyir halindeyken bir anda alev aldı. Aracın alev aldığını fark eden sürücü, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek kontrol altına alırken, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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