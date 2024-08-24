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Şanlıurfa'da Kamu Görevlisi Olarak Tanıtıp Dolandırıcılık Yapan Şahıs İzmir'de Yakalandı

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Şanlıurfa'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak 14 kişiyi işe yerleştirme vaadiyle dolandırılan şahıs, İzmir'de sahte kimliklerle yakalandı. Şüphelinin 29 suçtan arandığı ve hakkında 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Şanlıurfa'da kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak 14 kişiyi işe yerleştirme vaadiyle dolandırılan şahıs, İzmir'de sahte kimliklerle yakalandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak 14 kişiyi işe yerleştirme vaadiyle 366 bin TL dolandıran H.A.'nın yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Polis, şüphelinin kendisini takip eden ekiplerden kaçmak için sürekli adres değiştirdiğini ve farklı isimlere düzenlenmiş kimlikler kullandığını belirledi. Ayrıca, H.A.'nın 29 suçtan arandığı ve hakkında 21 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu öğrenildi.

Polis dolandırıcılık şüphelisi H.A. isimli şahsın İzmir'de saklandığı adrese baskın düzenledi. Gözaltına alınan H.A. isimli şahıs Şanlıurfa'ya getirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.A., tutuklanarak cezaevine götürüldü. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

3-sayfa İzmir Dolandırıcılık Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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