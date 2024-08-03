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Şanlıurfa'da kamu görevlisi kılığına giren dolandırıcılara operasyon: 4 şahıs yakalandı

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Şanlıurfa'da kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtan ve vatandaşları dolandıran 4 şahıs, yapılan operasyonla yakalandı. Şahısların evlerinde yapılan aramalarda çeşitli dijital materyaller ve bir pompalı tüfek ele geçirildi. 2 şahıs tutuklanırken, 2 şahıs adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp vatandaşları dolandıran şahıslara yönelik Şanlıurfa'da gerçekleştirilen atıcı evi operasyonunda 4 şahıs yakalandı. Adliyeye sevk edilen şahıslardan 2'si tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtıp Ankara, Manisa, İzmir, Konya, Hakkari ve Balıkesir'de 8 vatandaşı 3 milyon 541 bin 69 TL dolandıran şahısları yakalamak için çalışma yaptı. Yaklaşık 1 ay süren teknik takip sonucu 7 ekipten oluşan 30 polis ile Akçakale ilçesinde eş zamanlı operasyon gerçekleştiren ekipler, 4 zanlıyı suçta kullandıkları dijital materyalleri yok etmeye çalışırken yakalandı.

Şahısların kaldığı evlerde yapılan aramalarda 7 adet cep telefonu, 8 adet sim kart, 1 adet flaş bellek, 1 adet SD kart ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderilirken 2 şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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