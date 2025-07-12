Şanlıurfa'da Kafa Kafaya Çarpışma: 5 Yaralı

Şanlıurfa'da Kafa Kafaya Çarpışma: 5 Yaralı
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Viranşehir'de iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ü hastaneye kaldırıldı ve tedavi altında.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, dün gece saatlerinde Viranşehir Devlet Hastanesi yolunda meydana geldi. Sürücü ve plakaları belirlenemeyen iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Yaralı Hasret K. (23), Hasan K. (47), Berat K. (16), Sedat E. (45) ve Melisa E. (15) ihbar üzerine bölgeye yönlendirilen ambulanslarla Viranşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların hastanedeki tedavileri sürüyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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