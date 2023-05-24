Şanlıurfa'da kadın tartıştığı kocasını öldürdü

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde tartıştığı kocasını silahla öldüren kadın gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı Karşıyaka Mahallesinde meydana geldi. Mahallede yakınlarına ait evde kalan F.D. (23) ile eşi Y.D. (23) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Tartışmanın büyümesi üzerine F.D., evde bulunan silahla eşi Y.D.'ye ateş etti. Olay yerine giden sağlık ekipleri Y.D.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. F.D. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA