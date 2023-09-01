Şanlıurfa'da Kadın Komşusunu El Bombasıyla Tehdit Etti
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde yaşanan kavga sonrasında, bir kadın komşusunu el bombasıyla tehdit etti. Polis tarafından yakalanan kadın tutuklandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde kavga ettiği komşusunu el bombasıyla tehdit eden kadın yakalandı.
İlçenin Ayvanat Mahallesinde meydana gelen olayda, iddiaya göre mahallede komşular arasında yaşanan kavga sonrasında, R.Ş. isimli kadın komşusuna giderek, yanında götürdüğü el bombasını gösterip tehdit etti.
Durumu polis ekiplerine bildiren ev sakinleri, kadından şikayetçi oldu. Polis R.Ş'nin kaldığı adreste yaptığı aramada 2 el bombası ele geçirdi. Kadın gözaltına alındı.
R.Ş. emniyetteki işlemleri sonrasında çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa