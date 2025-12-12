Haberler

İhbara giden polisin parmağını ısıran şahıs tutuklandı

Şanlıurfa'da, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbara müdahale eden polis ekiplerine mukavemet eden bir şahıs tutuklandı. Olayda bir polis memuru yaralanırken, şahsın üzerinde tabanca bulundu.

Şanlıurfa'da KADES uygulamasından gelen ihbarı değerlendiren ve olay yerine giden polis ekiplerine mukavemet eden şahıs tutuklandı.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Kadın Destek Uygulaması (KADES) üzerinden gelen ihbara yönelik harekete geçti. Olay yerine intikal eden polis ekiplerine mukavemet ederek bir polis memurunu parmağını ısırarak yaraladı. Şüpheli şahıs polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın üzerinde ve ikametinde gerçekleştirilen aramalarında 1 adet tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ŞANLIURFA

