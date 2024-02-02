Şanlıurfa'da kaçan şahsın 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranması çıktı

Şanlıurfa'da polisin dur ihtarına uymayarak kaçan şahsın çeşitli suçlardan 26 yıl kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle aranması olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelendikleri bir aracı Organize Sanayi Bölgesinde durdurmak istedi. Otomobille kaçan şahıs, Evren Sanayi Sitesi bölgesinde yakalandı. İbraz ettiği kimlikten şüphelenen ekipler, kimliğin başkasına ait olduğunu tespit etti. Şahsın gerçek kimlik bilgilerine ulaşan ekipler, konut dokunulmazlığı ihlal suçundan 5 yıl 8 ay, iş yeri dokunulmazlığı ihlal suçundan 5 ay, hırsızlık suçlarından 18 yıl 9 ay, mala zarar verme suçlarında 12 ay 26 gün, uyuşturucu madde ticareti suçundan ise 6 ay 6 gün olmak üzere toplam 26 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezalarından dolayı aranan H.İ. olduğunu tespit etti. Şüpheli H.İ. isimli şahıs 26 yıl 3 ay 2 gün kesinleşmiş hapis cezası ve başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçundan hakkında düzenlenen soruşturma evrakı ile sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ŞANLIURFA