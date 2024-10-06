Şanlıurfa'da Kaçakçılıkla Mücadele: 85 Cep Telefonu ve 5.400 Paket Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen operasyonda gümrük kaçağı 85 cep telefonu ile 5 bin 400 paket sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde çalışma yapıldı. Ekiplerce belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, gümrük kaçağı 85 cep telefonu ve 5 bin 400 paket sigara ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli emniyete götürüldü. - ŞANLIURFA