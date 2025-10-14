Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu: 3 Bin Paket Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da düzenlenen kaçakçılık operasyonu kapsamın 3 bin paket kaçak sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tütün ve alkol kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Viranşehir ilçesi ve otoyol güzergahında operasyon gerçekleştirildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda 3 bin paket gümrük kaçağı sigara, 17 kilogram gümrük kaçağı çay, 14 litre gümrük kaçağı alkol, 3 adet küçük ev eşyası, 8 adet akıllı telefon ve 14 adet cep telefonu şarj aleti bulundu. Ele geçirilen ürünlere el konulurken, olayla ilgili şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA