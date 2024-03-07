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Şanlıurfa'da Kaçakçılık Operasyonu: 2 Tabanca, 1 Tüfek ve 2 Bin 570 Paket Sigara Ele Geçirildi

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Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ile 2 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde, 2 ruhsatsız tabanca, 1 av tüfeği ile 2 bin 570 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Ceylanpınar İlçe Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri, kaçakçılık suçunun önlenmesi ve suçlunun tespit edilerek yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ekipler, belirlenen 3 adese operasyon düzenledi. Operasyonda, 2 bin 570 paket gümrük kaçağı, 2 adet ruhsatsız tabanca ile 1 adet av tüfeği ele geçirdi. 2 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheliden 1'i tutuklandı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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