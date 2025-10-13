Şanlıurfa'da Kaçak Tütün ve Alkol Operasyonu: Bin 130 Paket Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ile 5 kilogram çay ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik Viranşehir ilçesinde çalışma başlatıldı.

Viranşehir'de jandarma ekipleri tarafından yürütülen yol kontrol noktası faaliyetleri neticesinde; bin 130 adet gümrük kaçağı sigara, 5 kilogram gümrük kaçağı çay, 2 adet gümrük kaçağı kahve makinesi ele geçirildi. - ŞANLIURFA