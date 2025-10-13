Şanlıurfa'da Kaçak Tütün ve Alkol Operasyonu: Bin 130 Paket Sigara Ele Geçirildi
Viranşehir'de jandarma ekipleri tarafından yürütülen yol kontrol noktası faaliyetleri neticesinde; bin 130 adet gümrük kaçağı sigara, 5 kilogram gümrük kaçağı çay, 2 adet gümrük kaçağı kahve makinesi ele geçirildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa