Haberler

Şanlıurfa'da Kaçak Tütün ve Alkol Operasyonu: Bin 130 Paket Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Kaçak Tütün ve Alkol Operasyonu: Bin 130 Paket Sigara Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı, Viranşehir'de tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik operasyon gerçekleştirdi. Yapılan yol kontrolü sırasında bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ve 5 kilogram çay ele geçirildi.

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından bin 130 paket gümrük kaçağı sigara ile 5 kilogram çay ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik Viranşehir ilçesinde çalışma başlatıldı.

Viranşehir'de jandarma ekipleri tarafından yürütülen yol kontrol noktası faaliyetleri neticesinde; bin 130 adet gümrük kaçağı sigara, 5 kilogram gümrük kaçağı çay, 2 adet gümrük kaçağı kahve makinesi ele geçirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dünyanın gözü Gazze'de! Rehineler serbest bırakılıyor

Dünya bu görüntüleri konuşuyor! Gazze'de 2 yıl sonra bir ilk
Lübnan, İsrail saldırısı nedeniyle Birleşmiş Milletler'e acil şikayette bulunacak

İsrail'in başı dertte! Saldırdığı ülke harekete geçiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aylar sonra sahalara dönen futbolcu 1 dakikada kabusu yaşadı

Aylar sonra sahalara dönen futbolcu 1 dakikada kabusu yaşadı
Lübnan, İsrail saldırısı nedeniyle Birleşmiş Milletler'e acil şikayette bulunacak

İsrail'in başı dertte! Saldırdığı ülke harekete geçiyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.