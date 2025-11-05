Şanlıurfa'da Kaçak Tütün ve Alkol Operasyonu: 5 Bin Paket Sigara Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyon ile 5 bin 210 paket kaçak sigara, 330 kilogram nargile tütünü ve 11 litre alkol ele geçirildi. Kaçakçıların yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik Viranşehir ve Haliliye ilçelerinde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında; 5 bin 210 adet gümrük kaçağı sigara, 330 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 11 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.
Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alındı. - ŞANLIURFA
