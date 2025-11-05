Şanlıurfa'da Kaçak Tütün ve Alkol Operasyonu: 5 Bin Paket Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından 5 bin 210 paket kaçak sigara, çok miktarda nargile tütünü ve alkol ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik Viranşehir ve Haliliye ilçelerinde çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında; 5 bin 210 adet gümrük kaçağı sigara, 330 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 11 litre gümrük kaçağı alkol ele geçirildi.

Jandarma ekipleri tarafından olayla ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alındı. - ŞANLIURFA