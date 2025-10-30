Şanlıurfa'da Kaçak Tütün ve Alkol Operasyonu

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tütün ve alkol kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Viranşehir ilçesinde düzenlediği operasyonda çok sayıda kaçak ürün ele geçirdi.

Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda bir işyerinde, 5 bin 790 adet gümrük kaçağı sigara, 45 kilogram gümrük kaçağı çay, 5 litre gümrük kaçağı alkol, 6 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. - ŞANLIURFA