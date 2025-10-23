Şanlıurfa'da Kaçak Tütün Operasyonu: Binlerce Paket Sigara Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda 2 bin 865 paket gümrük kaçağı sigara, 20 kilogram çay ve 6 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçak tütün mamullerine yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmada 2 bin 865 paket gümrük kaçağı sigara, 20 kilogram çay ve 6 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. - ŞANLIURFA