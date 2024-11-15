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Şanlıurfa'da Kaçak Tütün Operasyonu: 8 Gözaltı

Şanlıurfa'da Kaçak Tütün Operasyonu: 8 Gözaltı
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Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda çok sayıda kaçak sigara paketi ve tütün ürünü ele geçirilirken, 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyet ekipleri, yasa dışı yollarla satışı yapılan tütün ürünlerine yönelik baskınlar gerçekleştirdi.

Şanlıurfa'da gerçekleştirilen operasyonda çok sayıda kaçak sigara paketi, puro ve makaron ele geçirildi, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı yollarla satışı yapılan tütün ürünlerine yönelik operasyon düzenledi. Bir çok iş yerine yapılan baskınlarda 9 bin 153 paket gümrük kaçağı sigara, 23 bin 340 adet doldurulmuş makaron, 27 bin 400 adet boş makaron, 950 adet puro, 63 elektronik sigara, 98 elektronik sigara likidi ve 6 paket nargile tütünü ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 8 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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