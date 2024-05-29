Şanlıurfa'da kaçak telefon operasyonu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde 49 kaçak cep telefonu ele geçirilirken 2 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları çerçevesinde ilçe girişinde durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilde arama yaptı. Araçta 49 kaçak cep telefonu, 4 akıllı saat, 3 kulaklık, 30 şarj aleti, 40 şarj kablosu, 280 elektronik sigara, 220 paket sigara, 1 kilogram nargile tütünü ele geçirildi. Olayla ilgili İ.Ç. ve İ.D. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.