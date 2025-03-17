Şanlıurfa'da Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu

Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen yol uygulamalarında bin 164 paket gümrük kaçağı sigara ile 10 kilo 785 gram kıyılmış kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tütün ve alkol kaçakçılığı suçlarının önlenmesi için çalışma yaptı. Viranşehir ve Siverek ilçelerinde bir hafta boyunca hassa burunlu köpeklerle şok yol araması gerçekleştiren ekipler, bin 164 paket gümrük kaçağı sigara ile 10 kilo 785 gram kıyılmış kaçak tütün ele geçirdi. - ŞANLIURFA