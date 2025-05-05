Şanlıurfa'da Kaçak Sigara Operasyonu: 980 Paket Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen yol uygulamalarında 980 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Operasyonlar, kaçak alkol ve tütünle mücadele amacıyla yapıldı.
Şanlıurfa'da jandarma tarafından yapılan yol uygulamalarında 980 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile Viranşehir, Birecik ve Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlıkları tarafından kaçak alkol ve tütüne yönelik yol uygulamaları gerçekleştirildi. Uygulamalarda 980 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. - ŞANLIURFA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa