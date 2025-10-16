Şanlıurfa'da Kaçak Sigara Operasyonu: 7 Bin 940 Paket Ele Geçirildi

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 7 bin 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Tütün ve Alkol Kaçakçılarına Yönelik" yürütülen çalışmalar kapsamında, 13-14 Ekim 2025 tarihlerinde Viranşehir ve Akçakale ilçelerinde operasyon gerçekleştirildi. Viranşehir ve Akçakale İlçe Jandarma Komutanlıkları ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan aramalarda 7 bin 940 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada, tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - ŞANLIURFA