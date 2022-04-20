Şanlıurfa'da kaçak balık avlayan 4 kişiye 6 bin TL ceza - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şanlıurfa'da kaçak balık avlayan 4 kişiye 6 bin TL ceza

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Şanlıurfa'da kaçak balık avlayan 4 kişiye 6 bin TL ceza

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde suçüstü yakalanan kaçak balık avcısı 4 kişiye 6 bin 144 TL para cezası kesildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde suçüstü yakalanan kaçak balık avcısı 4 kişiye 6 bin 144 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Siverek ilçesine bağlı Beyçeri Mahallesindeki gölette balık avlayan 4 kişiyi suçüstü yakaladı. Ruhsatsız ve kaçak balık avı yapan 4 kişiye 6 bin 144 TL para cezası kesildi. Balık avında kullanılan malzemelere de el konuldu. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Para Cezası, Türk Lirası, Şanlıurfa, Jandarma, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title