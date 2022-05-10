Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişiye yasal işlem yapıldı - Haberler

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Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişiye yasal işlem yapıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişiye yasal işlem yapıldı

Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Şanlıurfa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsalda gerçekleştirilen kontrollerde, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı. Beraberindeki av tüfeğiyle yakalanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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