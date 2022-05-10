Şanlıurfa'da kaçak avlanan kişiye yasal işlem yapıldı
İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Şanlıurfa'da kaçak avlandığı tespit edilen kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Şanlıurfa'da Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince kırsalda gerçekleştirilen kontrollerde, kaçak avcılık yaptığı belirlenen 1 kişi yakalandı. Beraberindeki av tüfeğiyle yakalanan kişi hakkında yasal işlem yapıldı. - ŞANLIURFA
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