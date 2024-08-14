Şanlıurfa'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 6 Bin 400 Litre Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da jandarmanın baskın düzenlediği bir depoda, 6 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, Eyyübiye ilçesinde kaçak akaryakıt satışı yapıldığı tespit edilen bir depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada, 6 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, A.D. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA