Şanlıurfa'da Kaçak Akaryakıt Operasyonu: 6 Bin 400 Litre Ele Geçirildi
Şanlıurfa'da jandarmanın düzenlediği baskında, kaçak akaryakıt satışı yapılan bir depoda 6 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi ve 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa'da jandarmanın baskın düzenlediği bir depoda, 6 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube ekipleri, Eyyübiye ilçesinde kaçak akaryakıt satışı yapıldığı tespit edilen bir depoya baskın düzenledi. Depoda yapılan aramada, 6 bin 400 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi, A.D. isimli şüpheli gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA