Şanlıurfa'da Jandarmadan Kaçak Sigara Operasyonu

Şanlıurfa'da Jandarmadan Kaçak Sigara Operasyonu
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Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok yol uygulamasında 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen şok yol uygulamasında 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından tütün ve alkol kaçakçılarına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Viranşehir ve Haliliye ilçelerinde, Viranşehir İlçe Jandarma Komutanlığı, Haliliye İlçe Jandarma Komutanlığı, KOM Şube Müdürlüğü ekipleri ve hassas burunlu köpeklerin katılımıyla gerçekleştirilen şok yol uygulamalarında 3 bin 210 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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