Şanlıurfa'da Jandarma Ruhsatsız 3 Silah Ele Geçirdi

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında Siverek ve Viranşehir ilçelerinde çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; 1 adet piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet şarjör, 22 adet farklı çaplarda ve ebatlarda fişek ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - ŞANLIURFA