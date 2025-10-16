Haberler

Şanlıurfa'da Jandarma Ruhsatsız 3 Silah Ele Geçirdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Şanlıurfa'da jandarma ekiplerinin yasa dışı silahlanmayla mücadelesi kapsamında 1 piyade tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği ve fişekler ele geçirildi.

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından 3 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yasa dışı ve ruhsatsız silahlanmayla mücadele kapsamında Siverek ve Viranşehir ilçelerinde çalışma başlatıldı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; 1 adet piyade tüfeği, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet şarjör, 22 adet farklı çaplarda ve ebatlarda fişek ele geçirildi. Olayla ilgili şüpheli şahıs hakkında adli işlemler başlatıldı. - ŞANLIURFA

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
