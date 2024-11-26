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Şanlıurfa'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi

Şanlıurfa'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu ve Silah Ele Geçirildi
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Şanlıurfa'da jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, bir evde 21 uyuşturucu hap, 1 kilo 70 gram kubar esrar, 42 gram toz esrar ve ruhsatsız silahlar ele geçirildi. Olayla ilgili bir zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat ve Narkotik Şube Müdürlükleri tarafından uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Suruç ilçesine bağlı Yönlü kırsal Mahallesinde Ramazan Y.'ye ait eve düzenlenen operasyonda satışa hazır halde paketlenmiş 21 adet uyuşturucu hap, 18 paket halinde toplam 1 kilo 70 gram kubar esrar, 11 paket halinde 42 gram toz esrar, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet şarjör, 7 adet mermi ile 1 çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Gözaltına alınan zanlı karakola götürülürken olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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