Şanlıurfa'da Jandarma Operasyonunda Uyuşturucu Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Viranşehir, Hilvan ve Suruç ilçelerinde jandarmanın düzenlediği şok yol uygulamasında uyuşturucu madde ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, narkotik ve kaçakçılık suçları ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler, çalışma çerçevesinde Viranşehir, Hilvan ve Suruç ilçelerinde şok yol uygulaması gerçekleştirdi. Hasas burunlu köpeklerin de yer aldığı uygulamada, 31 otobüs, 44 tır ve kamyon ile 136 otomobil durdurularak arandı. Yapılan aramalarda, 4 kilogram skunk maddesi, 256 gram eroin, 500 gram toz esrar, gümrük kaçağı 194 paket sigara ile 1 adet telefon ele geçirildi. Olayda 3 şüpheli gözaltına alındı. - ŞANLIURFA