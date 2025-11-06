Haberler

Şanlıurfa'da Jandarma Operasyonu: Gözaltılar ve Kaçak Ürünler

Güncelleme:
Şanlıurfa'da jandarma ekipleri, işletme ruhsatı bulunmayan bir iş yerine düzenledikleri operasyonda ruhsatsız silah, gümrük kaçağı cep telefonları ve diğer kaçak ürünler ele geçirdi. Operasyonda 4 şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da jandarma ekipleri tarafından işletme ruhsatı bulunmayan bir iş yerine yapılan operasyon kapsamında 4 şahıs gözaltına alındı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından eşyayı gümrük işlemlerine tabi tutmaksızın ülkeye sokmak suçuna yönelik Birecik ilçesinde çalışma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında jandarma ekipleri tarafından işletme ruhsatı bulunmayan bir iş yerine operasyon düzenledi.

Operasyon kapsamında iş yerinde yapılan aramalar sonucunda; 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet kurusıkı tabanca, 30 adet fişek, 4 adet gümrük kaçağı cep telefonu, 52 adet gümrük kaçağı kulaklık, 44 adet gümrük kaçağı şarj aleti ve adaptör, 29 bin adet gümrük kaçağı pamuklu filtreli ağızlık, 550 adet gümrük kaçağı sigara, 20 adet gümrük kaçağı puro, 28 kilogram gümrük kaçağı kıyılmış tütün, 14 adet gümrük kaçağı elektronik sigara, 16 adet gümrük kaçağı elektronik sigara kiti, 23 kilogram gümrük kaçağı nargile tütünü, 96 şişe gümrük kaçağı nargile likiti, 80 adet gümrük kaçağı bitkisel sıvı aroma, 22 adet gebelik testi kiti, 28 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 4 şüpheli şahıs gözaltına alındı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
