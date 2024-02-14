Şanlıurfa'da izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti

Şanlıurfa'da izinsiz gösteri yapan ve aralarında DEM Partili milletvekillerinin de bulunduğu gruba polis müdahale etti.

İmralı'da tutuklu bulunan terörist başı Abdullah Öcalan üzerinde tecrit uygulandığını savunan bir grup DEM Partili, izinsiz gösteri yapmak istedi. Şanlıurfa Valiliğinin 7 günlük gösteri yasağına rağmen ellerindeki dövizlerle Atatürk Bulvarı'nda yürüyüş yapan gruba, polis müdahale etti. Polisin uyarılarına rağmen eylemini sürdüren gruba, biber gazı ile müdahale edildi.

Atatürk Bulvarında yürümelerine izin verilmeyen grup, DEM Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı önüne geçti. Bir süre parti binası önünde de devam eden gösteri, daha sonra son buldu. - ŞANLIURFA