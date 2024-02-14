Üye Girişi
Haberler

Şanlıurfa'da izinsiz gösteri yapan gruba polis müdahale etti

Güncelleme:

Şanlıurfa'da DEM Partili milletvekillerinin de bulunduğu bir grup, izinsiz gösteri yapmak istedi. Polis, grup üzerindeki gösteri yasağına rağmen müdahale etti.

Şanlıurfa'da izinsiz gösteri yapan ve aralarında DEM Partili milletvekillerinin de bulunduğu gruba polis müdahale etti.

İmralı'da tutuklu bulunan terörist başı Abdullah Öcalan üzerinde tecrit uygulandığını savunan bir grup DEM Partili, izinsiz gösteri yapmak istedi. Şanlıurfa Valiliğinin 7 günlük gösteri yasağına rağmen ellerindeki dövizlerle Atatürk Bulvarı'nda yürüyüş yapan gruba, polis müdahale etti. Polisin uyarılarına rağmen eylemini sürdüren gruba, biber gazı ile müdahale edildi.

Atatürk Bulvarında yürümelerine izin verilmeyen grup, DEM Parti Şanlıurfa İl Başkanlığı önüne geçti. Bir süre parti binası önünde de devam eden gösteri, daha sonra son buldu. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

DEM Parti Şanlıurfa Güvenlik Terör 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Rüyada siyah at görmek! Rüyada Siyah at görmek diyanet! Pişmanlık sözleri: Pişmanlık ile ilgili sözler nelerdir? En pişmanlık duyulan sözler! Son pişmanlık sözleri, son pişmanlık neye yarar sözleri! 1. Cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin 1. Birinci Cumhurbaşkanı kimdir? 1. Cumhurbaşkanı ismi, kariyeri ve biyografisi! Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 14-15 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Warriors LA Clippers NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 15 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! Philadelphia 76ers Miami Heat NBA maçı CANLI izleme linki var mı, maç nereden nasıl izlenir? 10 Şubat Basketbol NBA CANLI İZLE! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 14 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! 2. Cumhurbaşkanı kimdir? Türkiye'nin 2. İkinci Cumhurbaşkanı kimdir? 2. Cumhurbaşkanı ismi, kariyeri ve biyografisi! Rüyada balina görmek ne demektir? Rüyada balina görmek anlamı nedir? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 14 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! Hakim Ziyech yok mu? Sparta Prag maçında Hakim Ziyech neden yok? BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 14 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Galatasaray - Sparta Prag maçının oranları ne, kim favori? Galatasaray - Sparta Prag maçını şifresiz veren kanallar hangileri? Demirhan Elçin kimdir, Artvin Belediye Başkanı Demirhan Elçin hangi partiden?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title