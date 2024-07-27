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Şanlıurfa'da İşyerine Silahlı Saldırı: 2 Yaralı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde motosikletli 2 kişi tarafından bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı. Saldırı anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Şanlıurfa'da motosikletli iki şahıs tarafından bir işyerine düzenlenen silahlı saldırıda 2 kişi yaralanırken saldırı anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, motosikletli 2 kişi, gündüz vakti bir işyerinin önüne geldi. İçeriyi kontrol eden şahıslar, tekrar geri dönüp işyerine ateş açtı. Şahıslar, geldikleri motosikletle olay yerinden kaçarken işyerinde bulunan M.E.Y. (16) ve F.A. (22) yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Saldırı anları kamerada

Saldırı anları ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahısların ateş etme anları ve bu sırada kaldırımda yürüyen 2 kadının ateş açılan işyerine doğru hiçbir şey olmamış gibi devam etmeleri ise dikkat çekti.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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