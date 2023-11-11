Şanlıurfa'da İş Yerinden Klozet Çalındı
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Şanlıurfa'da bir iş yerinin önünde duran klozetin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinin önünden geçen bir kişi, klozetin yerine bakarak alarak bölgeden uzaklaşıyor.
Şanlıurfa'da bir iş yerinin önünde duran klozetin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı.
Merkez Haliliye ilçesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde, satılması için iş yerinin önüne koyduğu klozetin yerinde olmadığını fark eden Murat Gamsız, incelediği güvenlik kamerası görüntülerinden klozetin çalındığını gördü.
Kayıtlarda, iş yerinin önünden geçen bir kişinin incelediği klozeti alarak bölgeden uzaklaştığı görülüyor.
Kaynak: AA / 3. Sayfa