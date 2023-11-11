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Şanlıurfa'da İş Yerinden Klozet Çalındı

Şanlıurfa'da bir iş yerinin önünde duran klozetin çalınması güvenlik kamerasına yansıdı. İş yerinin önünden geçen bir kişi, klozetin yerine bakarak alarak bölgeden uzaklaşıyor.