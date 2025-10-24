Haberler

Şanlıurfa'da İnşaatta Düşen 13 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Şanlıurfa'da İnşaatta Düşen 13 Yaşındaki Çocuk Yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde inşaatta çalışan 13 yaşındaki D.D., 3 metre yükseklikten düşerek yaralandı. Olay sonrası iş arkadaşları tarafından hastaneye kaldırıldı.

Şanlıurfa'da çalıştığı inşaatta 3 metre yükseklikten düşen 13 yaşındaki çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Göktepe Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Bir binanın inşaatında yardımcı eleman olarak çalışan 13 yaşındaki D.D. isimli çocuk, henüz belirlenemeyen bir nedenle dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten zemine düştü. Durumu fark eden iş arkadaşları, yaralı çocuğu kendi imkanlarıyla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. D.D., tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme çalışmaları başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yüzyılın Konut Projesi başlıyor: 6 bin 750 liradan başlayan taksitlerle ev sahibi olunabilecek

Erdoğan'dan ev almak isteyenlere müjde! Fiyatı piyasanın çok altında
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti

Rıdvan Dilmen'den Fenerbahçe için bomba şampiyonluk kehaneti
Bir fotoğraf ortalığı karıştırdı: Kaz mı, ördek mi tartışması büyüyor

Tartışma yaratan fotoğraf
Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi

Beşiktaş'ta Rafa Silva depremi
KKTC'de Erhürman görevine başladı! İlk mesajında Rumlara mesaj verdi

Erhürman görevine başladı! İlk açıklamasında Rumlara mesaj
Brezilyalı fenomenin foyası ortaya çıktı! Yasaklı madde baskınında yakalandı

Güzel fenomen baron çıktı! Baskında karga tulumba gözaltına alındı
Yeni RTÜK Başkanı Mehmet Daniş oldu

RTÜK'te Ebubekir Şahin dönemi sona erdi! İşte yeni başkan
Dünyaca ünlü oyuncu Tom Hanks halkın arasına karıştı

Metroda seyahat eden ünlü ismi görenler büyük şaşkınlık yaşadı
Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu

Vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu
Galatasaray'da 97.5 milyon euro'luk dev anlaşma

Galatasaray 97.5 milyon euro'luk dev gelirin yeni sahibi
Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha

Osimhen'in arkadaşı geliyor! Galatasaray'dan bomba bir transfer daha
14 yaşındaki çocuk babasını silahla öldürdü

14 yaşındaki çocuk babasını yatakta öldürdü
Otelin asansör boşluğunda turistin cansız bedeni bulundu! Günlerce orada kalmış

Turistin cesedi otelde korkunç halde bulundu! Günlerce orada kalmış
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.