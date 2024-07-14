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Şanlıurfa'da İnşaat İşçisi İtfaiye Vinç Yardımıyla Kurtarıldı

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Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bir inşaatın üçüncü katında çalışan işçi, dengesini kaybederek yere düştü. İşçinin kurtarılması için itfaiye ekipleri vinç kullanarak yardıma geldi.

Şanlıurfa'da çalıştığı inşaatın üçüncü katında yaralanan işçi itfaiyeye ait vinç yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. İnşaatın üçüncü katında çalışan kalıp ustası Ahmet B. (32), iddiaya göre dengesini kaybederek aynı katta yere düştü. Ayağa kalkamayan işçinin yardımına ilk önce inşaatta çalışan diğer arkadaşları koştu. Ahmet B.'nin kurtarma ekiplerinin yardımı olmadan yerinden kalkamayacağını fark eden işçiler, durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İtfaiyeye ait vinçle kurtarıldı

Bölgeye giden itfaiye ekipleri, inşaatın tepesine merdiven uzattı. Merdivenin ucundaki sedyeye bağlanan işçi, aşağı indirilerek sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan işçi, ambulansla Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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