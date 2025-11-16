Şanlıurfa'da İnşaat Göçüğünde İki Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Şanlıurfa'da bir inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen göçüğün altında kalan 5 işçiden 2'si kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Her iki işçinin de henüz 16 yaşında oldukları öğrenildi.

Olay, Haliliye ilçesine bağlı kırsal Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. Beton dökümü yapılan 2 katlı bir inşaatta çökme meydana geldi. Olay nedeniyle bölgeye çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma, polis, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi. Demirlerin ve betonun altında kalan 5 işçi, olay yerine giden AFAD ve itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Hastaneye kaldırılan işçilerden Sedat Kurt ile Yakup Güneş kurtarılamadı. Hayatını kaybeden her iki işçinin de henüz 16 yaşında oldukları öğrenildi. - ŞANLIURFA