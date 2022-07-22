Şanlıurfa'da inşaat çöktü, molozların altında kalan 3 işçi kurtarıldı - Haberler

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Şanlıurfa'da inşaat çöktü, molozların altında kalan 3 işçi kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Şanlıurfa'da inşaat çöktü, molozların altında kalan 3 işçi kurtarıldı

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir inşaat çöktü.

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde bir inşaat çöktü. Molozların altında kalan 3 işçi, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Haliliye ilçesi Devteyşti Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımı devam eden bir binanın birinci katında çökme meydana geldi. Molozların altında kalarak yaralanan 3 işçi, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından güçlükle kurtarıldı. Yaralı işçiler hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

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