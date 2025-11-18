Haberler

Şanlıurfa'da İnşaat Çöktü: 2 Genç İşçi Hayatını Kaybetti

Güncelleme:
Şanlıurfa'da bir inşaatta beton dökümü sırasında meydana gelen çökme sonucunda 15 ve 16 yaşındaki iki çocuk işçi hayatını kaybetti. Olayın ardından cenazeleri defnedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şanlıurfa'da beton dökümü sırasında çöken inşaatın altında kalarak hayatını kaybeden 15 ve 16 yaşındaki 2 çocuk işçi, gözyaşları içerisinde defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, olay, Pazar günü Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı kırsal Kısas Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, iki katlı inşaatta beton dökümü sırasında çökme meydana geldi. Çöken beton ve demirlerin altında kalan 5 işçiden Sedat Kurt (15) ile Yakup Güneş (16), hayatını kaybetti. Adli Tıp Kurumu morgundaki otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilen cenazeler, kırsal Mamuca Mahallesi'nde defnedildi. Olayda hayatını kaybeden Sedat Kurt'un inşaat sahibinin oğlu olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3-sayfa
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
