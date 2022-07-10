Son dakika haberleri... Şanlıurfa'da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 5 yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek Devlet Hastanesi kavşağında meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Şeymuş Ç. idaresindeki 63 EN 882 plakalı otomobil ile kavşağa ters giren Mahmut K. hakimiyetindeki 34 EP 0742 plakalı otomobil kafa kafaya çarpıştı. Meyana gelen kazada her 2 araçta bulunan Mahmut K,. Mevlüde G., Dilber G., Murat G. ve Gülfidan Ç. yaralandı. Kazanın etkisiyle trafik lambalarının olduğu direk derildi.

Yaralılar olay yerine çağrılan ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken trafik polis ve jandarma olay yerinde yeni bir kazanın olmaması için güvenlik önlemleri aldı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

(Mevlüt Bayraktar/İHA)

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa