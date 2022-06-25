Şanlıurfa'da iki metrelik yılanların dansı kamerada Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki metre uzunluğundaki yılanların çiftleşme dansı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki metre uzunluğundaki yılanların çiftleşme dansı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Siverek ilçesine bağlı Kaynak Mahallesi'nde evinin bahçesine çıkan Medine İdikut, yaklaşık 2 metre uzunluğunda iki yılan fark etti. Telefonuna sarılan İdikut, yılanların dansını cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Yılanlar dakikalarca dans ettikten sonra uzaklaşarak gözden kayboldu. - ŞANLIURFA İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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