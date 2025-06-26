Şanlıurfa'da İki Kardeşe Silahlı Saldırı: 5 Gözaltı

Şanlıurfa'da İki Kardeşe Silahlı Saldırı: 5 Gözaltı
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Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde müşteri ile kaporta ustası kardeşler arasında çıkan tartışma sonrası düzenlenen silahlı saldırıda Yusuf ve Muhammed El Rawe hayatını kaybetti. Olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da kaporta ustası iki kardeşin, iş yerlerinde uğradıkları silahlı saldırıda ölümüyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, dün akşam saatlerinde, Eyyübiye ilçesindeki Evren Sanayi Sitesinde meydana geldi. M.K. isimli müşteri ile Iraklı Yusuf El Rawe (36) ve Muhammed El Rawe (40) kardeşler arasında tartışma çıktı. Tartışma sonrası müşteri M.K. çevredekilerin araya girmesiyle bölgeden uzaklaştırıldı. İddiaya göre, 2 araçla iş yerine geri gelen şüpheliler, tabancayla Yusuf ve Muhammed El Rawe'ye ateş açtı. Yaralanan Iraklı kardeşler, kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti.

Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından cenazeleri ailelerine teslim edilen iki kardeş, Yeni Asri Mezarlığında toprağa verildi. Konuya ilişkin soruşturmada olaya karıştıkları belirlenen 5 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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