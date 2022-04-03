Husumetli iki grup arasında fırın sırası kavgası: 14 kişi yaralandı

Vali olay yerine gidip sükunet çağrısında bulundu

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu kırsal Mahallesi'nde iki aile arasında fırın sırası nedeniyle çıkan kavgada 14 kişi yaralandı. Kavga sonrası mahalleye giden Vali Abdullah Erin, sükunet çağrısında bulundu.

Edinilen bilgiye göre kavga, akşama doğru Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Uğurlu kırsal Mahallesinde yaşandı. Aralarında daha önceye dayanan bir husumet bulunan akraba iki aile, iddiaya göre fırın sırasını bahane ederek kavga etti. Taş ve sopaların da kullanıldığı kavga nedeniyle bölgeye çok sayıda jandarma ile sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, Şanlıurfa - Akçakale karayolunu trafiğe kapatarak kavgaya TOMA'lardan sıktığı tazyikli su ve biber gazı ile müdahale etti. Kavgada yaralanan 14 kişiden bazıları özel araçlarla, diğerleri ise ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kavga sonrası bölgeye giden Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, daha önce de bir çok ölümlü kavganın yaşandığı ve evlerin ateşe verildiği mahallede sükunet çağrısında bulundu.

Jandarma ekiplerinin bölgede aldığı önlemler devam ederken kavgayla ilgili soruşturma sürüyor.